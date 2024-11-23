Пьер Гасли отреагировал на третье место в квалификации Гран-при Лас-Вегаса

Французский гонщик Формулы-1 из команды «Альпин» Пьер Гасли прокомментировал результат квалификации Гран-при Лас-Вегаса, в которой он занял третье место.

«Это невероятно. Мы не думали, что попадём в тройку лучших в квалификации. Но это был невероятный круг, особенно на этой трассе, где каждый круг ты флиртуешь со стенами. Много адреналина и волнения. После того как я пересёк финишную черту, я знал, что это был хороший круг.

Когда по радио сообщили, что мы стали третьими… это просто потрясающе. Очень рад. Ощущения от машины были великолепными. Это невероятный период для команды после двойного подиума в Бразилии. Надеюсь, мы сможем остаться там завтра», — сказал Гасли после прошедшей квалификации.