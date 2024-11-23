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Сайнс — о 2-м месте в квалификации ГП Лас-Вегаса: думал, что уже завоевал поул

Сайнс — о 2-м месте в квалификации ГП Лас-Вегаса: думал, что уже завоевал поул
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Испанский гонщик «Феррари» Карлос Сайнс подвёл итоги квалификации Гран-при Лас-Вегаса, где он завоевал второе место.

Формула-1 2024. Этап 22, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Квалификация
23 ноября 2024, суббота. 09:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:32.312
2
Карлос Сайнс
Scuderia Ferrari
+0.098
3
Пьер Гасли
Alpine
+0.352

«Очень сложно. Это была трудная и напряжённая квалификация. Я был немного ближе к поулу, чем ожидал. На самом деле, в моменте я думал, что завоевал поул, но затем Джордж финишировал с очень быстрым временем. Но я счастлив.

Завтра мы стартуем в хорошей позиции. В прошлом году я также завоевал второе место в квалификации, но на стартовой решётке оказался 12-м из-за знаменитого канализационного люка. Так что, надеюсь, мы сможем добиться лучшего результата. Нам необходимо сохранять уверенность. Так что, если сегодня мы были близки в квалификации, завтра у нас может быть шанс на победу, и это будет нашей целью.

Очевидно, завтра новый день и всё как с чистого листа. Вы видели, что «Мерседес» сегодня был быстр на первом секторе, привозя нам три десятых, но затем мы возвращали своё. Честно говоря, я считаю, что нам нужны победы, чтобы победить «Макларен» [в Кубке конструкторов]. Поэтому нам необходимо побеждать», — сказал Карлос после квалификации.

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