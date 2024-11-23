39-летний семикратный чемпион Формулы-1, проводящий последний сезон в составе «Мерседеса», Льюис Хэмилтон прокомментировал 10-е место в квалификации Гран-при Лас-Вегаса.

«Что есть, то есть. Пока это были хорошие выходные, так что завтра я постараюсь изо всех сил. Поздравляю Джорджа. Условия отличные, приятно и прохладно, весь уикенд было действительно здорово. К сожалению, стартую довольно далеко, поэтому просто посмотрю, что можно сделать оттуда. Деградация шин будет иметь решающее значение, в прошлом году здесь была насыщенная гонка», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

Поул завоевал напарник Льюиса Джордж Расселл, вторым стал пилот «Феррари» Карлос Сайнс, которого в 2025-м в итальянской команде сменит Хэмилтон, а третье место занял французский гонщик «Альпин» Пьер Гасли.