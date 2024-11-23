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Серхио Перес — после 16-го места: у нас фундаментальная проблема с машиной

Серхио Перес — после 16-го места: у нас фундаментальная проблема с машиной
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Мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал 16-й результат в квалификации Гран-при Лас-Вегаса.

«Нам сильно не хватало скорости по ходу квалификации, и это главная проблема. Лучше не стало. Следовало использовать два комплекта шин в первом сегменте, раз мы были не слишком конкурентоспособны. Главная проблема — медленные повороты. А потом начинается скольжение. Чувствую, что если слишком сильно проскользить одной покрышкой, то я её «убиваю».

Думаю, у нас фундаментальная проблема с машиной, для меня всё просто не работает. Тут нужно постараться приложить все усилия, чтобы устранить проблему, вместо того, чтобы искать компромиссы. Сейчас во время гоночных уикендов мы изучаем множество вещей, а потом трудно заставить машину работать», — приводит слова Переса GPBlog.

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