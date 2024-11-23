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«Уильямс» выпустил заявление о состоянии здоровья Колапинто после жёсткой аварии

«Уильямс» выпустил заявление о состоянии здоровья Колапинто после жёсткой аварии
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Британская команда Формулы-1 «Уильямс» обнародовала официальное заявление, в котором прокомментировала аварию аргентинского гонщика Франко Колапинто в квалификации Гран-при Лас-Вегаса. В команде уточнили, что вопрос с участием аргентинца в гонке будет решён позднее.

«Во время квалификации он перенёс существенный удар, превышающий перегрузку 50g, так что потребовались медицинские проверки. При столь значительном и сильном ударе Франко потребуется новое обследование завтра, прежде чем мы будем знать, допустят ли его к гонке. Здоровье Франко — это всё, что сейчас имеет значение, и мы рады, что в остальном он в порядке. Мы предоставим обновлённую информацию, когда сможем», — гласит заявление «Уильямса».

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