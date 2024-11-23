Алонсо: последние 4-5 Гран-при мы последняя команда вместе с «Заубером»

Испанский гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал 17-й результат в квалификации Гран-при Лас-Вегаса.

«Мы были медленными весь уикенд. Последние четыре-пять Гран-при мы последняя команда вместе с „Заубером“. Вот и сегодня мы 17-й и 20-й — это ожидаемые позиции. Я не смог завершить вторую попытку из-за пары инцидентов впереди, но даже если бы я прошёл в Q2, то, думаю, в любом случае стал бы 14-м или 15-м.

В прошлом году наша машина была достаточно быстра, чтобы не рисковать в первом сегменте, а потом уже рисковать в третьем ради поула. А теперь наше сражение за поул — это первый сегмент.

У нас будет сложная гонка. Мы неконкурентоспособны на протяжении месяцев, и я уже могу сказать, что точно так же будет в Катаре и Абу-Даби. Но нам нужно сохранять позитивный настрой и ждать до марта следующего года», — приводит слова Алонсо Marca.