Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Алонсо: последние 4-5 Гран-при мы последняя команда вместе с «Заубером»

Алонсо: последние 4-5 Гран-при мы последняя команда вместе с «Заубером»
Аудио-версия:
Комментарии

Испанский гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал 17-й результат в квалификации Гран-при Лас-Вегаса.

«Мы были медленными весь уикенд. Последние четыре-пять Гран-при мы последняя команда вместе с „Заубером“. Вот и сегодня мы 17-й и 20-й — это ожидаемые позиции. Я не смог завершить вторую попытку из-за пары инцидентов впереди, но даже если бы я прошёл в Q2, то, думаю, в любом случае стал бы 14-м или 15-м.

В прошлом году наша машина была достаточно быстра, чтобы не рисковать в первом сегменте, а потом уже рисковать в третьем ради поула. А теперь наше сражение за поул — это первый сегмент.

У нас будет сложная гонка. Мы неконкурентоспособны на протяжении месяцев, и я уже могу сказать, что точно так же будет в Катаре и Абу-Даби. Но нам нужно сохранять позитивный настрой и ждать до марта следующего года», — приводит слова Алонсо Marca.

Материалы по теме
Проклятие Фернандо Алонсо в юбилейных Гран-при. В 400-м снова сошёл
Истории
Проклятие Фернандо Алонсо в юбилейных Гран-при. В 400-м снова сошёл
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android