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Ферстаппен — о 5-м месте в квалификации ГП Лас-Вегаса: опережаем «Макларен», и я счастлив

Ферстаппен — о 5-м месте в квалификации ГП Лас-Вегаса: опережаем «Макларен», и я счастлив
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27-летний нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвёл итоги квалификации на Гран-при Лас-Вегаса, в которой занял пятое место.

Формула-1 2024. Этап 22, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Квалификация
23 ноября 2024, суббота. 09:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:32.312
2
Карлос Сайнс
Scuderia Ferrari
+0.098
3
Пьер Гасли
Alpine
+0.352

«Мы старались сделать всё, что могли. Мы хорошо поработали. Пробовали много разных вещей, чтобы найти правильное направление. И вижу, что вся наша работа была проделана хорошо, но всё же явно недостаточно, чтобы бороться за поул.

Я всё ещё вполне счастлив. Мы по-прежнему опережаем «Макларен», что для меня немного неожиданно, но я вполне доволен тем, как прошла квалификация и мои круги», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

Поул завоевал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл, вторым стал гонщик «Феррари» Карлос Сайнс, а третьим — Пьер Гасли из «Альпин».

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