Ферстаппен — о 5-м месте в квалификации ГП Лас-Вегаса: опережаем «Макларен», и я счастлив

27-летний нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвёл итоги квалификации на Гран-при Лас-Вегаса, в которой занял пятое место.

«Мы старались сделать всё, что могли. Мы хорошо поработали. Пробовали много разных вещей, чтобы найти правильное направление. И вижу, что вся наша работа была проделана хорошо, но всё же явно недостаточно, чтобы бороться за поул.

Я всё ещё вполне счастлив. Мы по-прежнему опережаем «Макларен», что для меня немного неожиданно, но я вполне доволен тем, как прошла квалификация и мои круги», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

Поул завоевал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл, вторым стал гонщик «Феррари» Карлос Сайнс, а третьим — Пьер Гасли из «Альпин».