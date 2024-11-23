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Даника Патрик заявила, что на месте Серхио Переса завершила бы карьеру

Даника Патрик заявила, что на месте Серхио Переса завершила бы карьеру
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Бывшая гонщица, а ныне эксперт Sky Sports Даник Патрик высказала мнение, что мексиканскому пилоту «Ред Булл» Серхио Пересу стоит завершить карьеру на фоне слабых результатов в нынешнем сезоне Формулы-1.

«Не знаю… Он в прошлом добивался много чего впечатляющего, выиграл так много гонок. Думаю, если бы я была на его месте, то не хотела бы выглядеть вот так. Я бы просто сказала — пришёл момент [уйти]», — приводит слова Патрик F1Oversteer.

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Перес прокомментировал девятый вылет из первого сегмента квалификации в сезоне-2024

Формула-1. Гран-при Лас-Вегаса. Квалификация:

1. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:32.312.
2. Карлос Сайнс («Феррари») +0.098.
3. Пьер Гасли («Альпин») +0.352.
4. Шарль Леклер («Феррари») +0.471.
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.485.
6. Ландо Норрис («Макларен») +0.696.
7. Юки Цунода («РБ») +0.717.
8. Оскар Пиастри («Макларен») +0.721.
9. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0.750.
10. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +15.794.

После второго сегмента вылетели:
11. Эстебан Окон («Альпин») — 1:33.221.
12. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1:33.297.
13. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») — 1:33.566.
14. Франко Колапинто («Уильямс») — 1:33.749.
15. Лиам Лоусон («РБ») — 1:34.257.

После первого сегмента вылетели:
16. Серхио Перес («Ред Булл») — 1:34.155.
17. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1:34.258.
18. Александер Албон («Уильямс») — 1:34.425.
19. Валттери Боттас («Кик-Заубер») — 1:34.430.
20. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:34.484.

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