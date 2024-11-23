Даника Патрик заявила, что на месте Серхио Переса завершила бы карьеру

Бывшая гонщица, а ныне эксперт Sky Sports Даник Патрик высказала мнение, что мексиканскому пилоту «Ред Булл» Серхио Пересу стоит завершить карьеру на фоне слабых результатов в нынешнем сезоне Формулы-1.

«Не знаю… Он в прошлом добивался много чего впечатляющего, выиграл так много гонок. Думаю, если бы я была на его месте, то не хотела бы выглядеть вот так. Я бы просто сказала — пришёл момент [уйти]», — приводит слова Патрик F1Oversteer.

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Формула-1. Гран-при Лас-Вегаса. Квалификация:

1. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:32.312.

2. Карлос Сайнс («Феррари») +0.098.

3. Пьер Гасли («Альпин») +0.352.

4. Шарль Леклер («Феррари») +0.471.

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.485.

6. Ландо Норрис («Макларен») +0.696.

7. Юки Цунода («РБ») +0.717.

8. Оскар Пиастри («Макларен») +0.721.

9. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0.750.

10. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +15.794.

После второго сегмента вылетели:

11. Эстебан Окон («Альпин») — 1:33.221.

12. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1:33.297.

13. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») — 1:33.566.

14. Франко Колапинто («Уильямс») — 1:33.749.

15. Лиам Лоусон («РБ») — 1:34.257.

После первого сегмента вылетели:

16. Серхио Перес («Ред Булл») — 1:34.155.

17. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1:34.258.

18. Александер Албон («Уильямс») — 1:34.425.

19. Валттери Боттас («Кик-Заубер») — 1:34.430.

20. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:34.484.