Шарль Леклер объяснил, почему постоянно был медленнее Карлоса Сайнса

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал четвёртый результат в квалификации Гран-при Лас-Вегаса. Его напарник Карлос Сайнс стал вторым, опередив монегаска на три десятые.

«Мне ни разу не удалось заставить шины работать как следует. Досадно, ведь если проехать несколько кругов подряд, то они очень сильны, мне комфортно в машине. Однако в квалификации прогрев шин был катастрофой. Карлос был способен сделать это, а мне так ни разу и не удалось, начиная с первой практики, и это расстраивает. Я пытался поработать над этим, но так и не нашёл верный способ. На тренировках времена были хорошими только после трёх или четырёх кругов, а Карлос был сразу быстр — это и сработало в квалификации.

Надеюсь, завтра в гонке я буду в ритме. Нам нужно оставаться впереди «Макларенов», как в Бразилии и на других последних уикендах. Мы всё равно второй и четвёртый, впереди «Макларенов», так что день не ужасный», — приводит слова Леклера FormulaPassion.