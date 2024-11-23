Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Слишком сложная задача для машины». Норрис — о 6-м месте в квалификации ГП Лас-Вегаса

«Слишком сложная задача для машины». Норрис — о 6-м месте в квалификации ГП Лас-Вегаса
Комментарии

Британский гонщик Формулы-1 из команды «Макларен» Ландо Норрис высказался о шестом месте в квалификации Гран-при Лас-Вегаса.

Формула-1 2024. Этап 22, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Квалификация
23 ноября 2024, суббота. 09:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:32.312
2
Карлос Сайнс
Scuderia Ferrari
+0.098
3
Пьер Гасли
Alpine
+0.352

«Наверное, только тройка лучших, четыре машины вне досягаемости. «Мерседес» легко доминировал на протяжении всего уикенда, это ясно. «Феррари» была рядом с ними. И «Ред Булл», и мы прилично отстаём, и это проявилось сегодня. Но, конечно, мы ожидали немного большего, чем то, где мы были, это точно.

Мы боремся с чем-то в каждом повороте. На одном круге это работает, на следующем — нет, и это слишком сложная задача для нашей машины. Когда вы пытаетесь найти быстрое время круга, но не сломать настройки на длинную серию, и здесь очень тяжело балансировать», — приводит слова Норриса Sky Sports.

Материалы по теме
Ферстаппен — о 5-м месте в квалификации ГП Лас-Вегаса: опережаем «Макларен», и я счастлив
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android