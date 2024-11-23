«Слишком сложная задача для машины». Норрис — о 6-м месте в квалификации ГП Лас-Вегаса

Британский гонщик Формулы-1 из команды «Макларен» Ландо Норрис высказался о шестом месте в квалификации Гран-при Лас-Вегаса.

«Наверное, только тройка лучших, четыре машины вне досягаемости. «Мерседес» легко доминировал на протяжении всего уикенда, это ясно. «Феррари» была рядом с ними. И «Ред Булл», и мы прилично отстаём, и это проявилось сегодня. Но, конечно, мы ожидали немного большего, чем то, где мы были, это точно.

Мы боремся с чем-то в каждом повороте. На одном круге это работает, на следующем — нет, и это слишком сложная задача для нашей машины. Когда вы пытаетесь найти быстрое время круга, но не сломать настройки на длинную серию, и здесь очень тяжело балансировать», — приводит слова Норриса Sky Sports.