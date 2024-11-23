Ферстаппен высказался о проблеме «Ред Булл» с задним крылом

Трёхкратный чемпион Формулы-1 из команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался по поводу проблем коллектива с задним крылом.

«У нас нет крыла для спецификаций трассы, как в Монце, которое нужно и в Лас-Вегасе. Это то, что мы решили сделать с самого начала, но нам не хватает такого заднего антикрыла вот уже три года из-за ограничений бюджета. Возможно, нам стоит пересмотреть это. Гоняться подобным образом неэффективно.

Это всё ещё две гонки, в которых мы теряем много времени. Мы будем смотреть на будущее, но до действия нового регламента остался всего один год, так что, возможно, нет смысла исправлять ситуацию», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.