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Ферстаппен высказался о проблеме «Ред Булл» с задним крылом

Ферстаппен высказался о проблеме «Ред Булл» с задним крылом
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Трёхкратный чемпион Формулы-1 из команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался по поводу проблем коллектива с задним крылом.

«У нас нет крыла для спецификаций трассы, как в Монце, которое нужно и в Лас-Вегасе. Это то, что мы решили сделать с самого начала, но нам не хватает такого заднего антикрыла вот уже три года из-за ограничений бюджета. Возможно, нам стоит пересмотреть это. Гоняться подобным образом неэффективно.

Это всё ещё две гонки, в которых мы теряем много времени. Мы будем смотреть на будущее, но до действия нового регламента остался всего один год, так что, возможно, нет смысла исправлять ситуацию», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

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