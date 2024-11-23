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Норрис: Ферстаппен, скорее всего, выиграет чемпионат. Мы упустили титул в первых гонках

Норрис: Ферстаппен, скорее всего, выиграет чемпионат. Мы упустили титул в первых гонках
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Британский гонщик Формулы-1 из команды «Макларен» Ландо Норрис оценил шансы на титул в борьбе с Максом Ферстаппеном из «Ред Булл» после шестого места в квалификации Гран-при Лас-Вегаса.

«Выиграет ли Макс завтра [титул] или нет, для меня это ничего не изменит. Он, скорее всего, выиграет чемпионат, но я здесь, чтобы участвовать в гонках и стараться изо всех сил в каждой гонке, и показывать максимум, на который способен, независимо от того, финиширует Макс впереди или нет, это жизнь. Сегодня он лишь немного опережает нас.

Я думаю, у нас есть шанс победить их завтра, но я любом случае выйду и сделаю всё возможное, как делаю это в каждой гонке. Каким бы ни был результат, он всё равно будет. Я горжусь тем, что сражаюсь с Максом. И горжусь тем, что это делаю я, а не кто-то другой.

Хотелось бы мне, чтобы моя борьба была более результативной? Конечно. Но борьба [за титул] была проиграна в первых шести гонках года. Именно тогда доминировал Макс, когда «Ред Булл» были слишком далеко впереди и набирали очки. Они создали отрыв, который было слишком трудно преодолеть», — приводит слова Норриса издание Autosport.

Норрис отстаёт от Ферстаппена на 62 очка. Для оформления досрочного чемпионства Максу достаточно финишировать впереди Ландо в Лас-Вегасе.

Формула-1 2024. Этап 22, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Квалификация
23 ноября 2024, суббота. 09:00 МСК
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