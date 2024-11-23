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Предварительная стартовая решетка Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1

Предварительная стартовая решётка Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1
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В воскресенье, 24 ноября, в 9:00 по московскому времени состоится основная гонка Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1, которая пройдёт в центре одноимённого города. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с предварительной стартовой решёткой воскресной гонки.

Формула-1. Гран-при Лас-Вегаса. Гонка. Предварительная стартовая решётка:

1. Джордж Расселл («Мерседес»).
2. Карлос Сайнс («Феррари»).
3. Пьер Гасли («Альпин»).
4. Шарль Леклер («Феррари»).
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).
6. Ландо Норрис («Макларен»).
7. Юки Цунода («РБ»).
8. Оскар Пиастри («Макларен»).
9. Нико Хюлькенберг («Хаас»).
10. Льюис Хэмилтон («Мерседес»).
11. Эстебан Окон («Альпин»).
12. Кевин Магнуссен («Хаас»).
13. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер»).
14. Франко Колапинто («Уильямс»).
15. Лиам Лоусон («РБ»).
16. Серхио Перес («Ред Булл»).
17. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).
18. Александер Албон («Уильямс»).
19. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).
20. Валттери Боттас («Кик-Заубер»).

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