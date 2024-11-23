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Хэмилтон — о Гран-при Лас-Вегаса: я должен был взять поул

Хэмилтон — о Гран-при Лас-Вегаса: я должен был взять поул
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39-летний семикратный чемпион Формулы-1, проводящий свой последний сезон в составе «Мерседеса», Льюис Хэмилтон выступил с мотивирующим высказыванием после прошедшей квалификации Гран-при Лас-Вегаса, в которой он занял 10-е место.

Формула-1 2024. Этап 22, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Квалификация
23 ноября 2024, суббота. 09:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:32.312
2
Карлос Сайнс
Scuderia Ferrari
+0.098
3
Пьер Гасли
Alpine
+0.352

«Я должен был быть на поуле, но это не так, так что есть то, что есть. Селяви, ты живёшь, чтобы драться каждый следующий день», — приводит слова Хэмилтона издание Sky Sports.

Поул в Лас-Вегасе завоевал напарник и соотечественник Льюиса Джордж Расселл, вторым стал пилот «Феррари» Карлос Сайнс, которого в 2025 году в итальянской команде сменит Хэмилтон, а третье место занял французский гонщик «Альпин» Пьер Гасли.

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