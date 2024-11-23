Марко — о вылете Переса в первом сегменте ГП Лас-Вегаса: примем решение после Абу-Даби

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко отреагировал на плохое выступление мексиканского гонщика Серхио Переса в квалификации Гран-при Лас-Вегаса. Перес не смог выйти из первого сегмента и занял 16-ю позицию.

«У нас было несколько проблем в квалификации. На третьем секторе и на прямых мы потеряли около трёх десятых, потому что у нас меньшее крыло, чем нужно. В процессе у нас были проблемы со сцеплением, но мы хорошо восстановились. Макс потерял всего две-три десятых на своём самом быстром круге. В конце концов после пятничных сессий всё прошло лучше, чем ожидалось.

Да, Перес был просто недостаточно быстр. И, возможно, нам следовало использовать два комплекта шин, это помогло бы, но мы думали, что он сможет пройти дальше. Сейчас он 16-й. После Абу-Даби мы рассмотрим все возможности и тогда примем решение. Я не говорю, что есть риск [его увольнения]. Я говорю, что мы рассмотрим все возможности и затем примем решение», — приводит слова Марко издание GPblog.