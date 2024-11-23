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Расселл сравнялся с Леклером по числу поулов в текущем сезоне Формулы-1

Расселл сравнялся с Леклером по числу поулов в текущем сезоне Формулы-1
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Сегодняшняя победа в квалификации Гран-при Лас-Вегаса стала для гонщика «Мерседеса» Джорджа Расселла третьей в сезоне-2024, таким образом, он сравнялся по числу поулов с пилотом «Феррари» Шарлем Леклером.

Джордж Расселл завоёвывал в этом году поулы на Гран-при Канады, Гран-при Великобритании и Гран-при Лас-Вегаса. Шарль Леклер выигрывал квалификации на Гран-при Монако, Гран-при Бельгии и Гран-при Азербайджана.

Больше поулов в сезоне-2024 только у Макса Ферстаппена и Ландо Норриса. У пилота «Ред Булл» их восемь, а у пилота «Макларена» — семь.

Формула-1 2024. Этап 22, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Квалификация
23 ноября 2024, суббота. 09:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:32.312
2
Карлос Сайнс
Scuderia Ferrari
+0.098
3
Пьер Гасли
Alpine
+0.352

Уикенд 22-го этапа Формулы-1 сезона-2024 Гран-при Лас-Вегаса проходит с 22 по 24 ноября. В личном зачете Макс Ферстаппен опережает Ландо Норриса на 62 очка, при том что в розыгрыше остаётся 86 баллов. Если Ферстаппен не проиграет Норрису более двух очков, он досрочно станет чемпионом 2024 года.

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