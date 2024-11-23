Стелла объяснил причины проблем «Макларена» в Лас-Вегасе

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла объяснил, почему британская команда испытывает трудности в Лас-Вегасе. В квалификации Ландо Норрис показал шестой результат, а Оскар Пиастри – восьмой.

«Здесь довольно необычные условия. Очень холодно, очень низкое сцепление с трассой. При этом необходима очень высокая максимальная скорость. Поэтому машины работают за пределами обычного рабочего окна. И мы должны признать, что в этих условиях нам сложно добиться стабильного держака. Вероятно, нам так и не удалось проехать идеальный круг на протяжении всей квалификации. Дело в поведении машины, а не в пилотах.

Даже на шинах «медиум» мы наблюдали довольно заметное гранулирование. Мы ожидаем, что гонка будет насыщенной событиями. Наша задача — улучшить поведение машины, максимально использовать все возможности, которые у нас есть, и заработать как можно больше очков», — приводит слова Стеллы пресс-служба «Макларена».