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Лиам Лоусон рассказал о своей ошибке в квалификации Гран-при Лас-Вегаса

Лиам Лоусон рассказал о своей ошибке в квалификации Гран-при Лас-Вегаса
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Пилот «РБ» Лиам Лоусон прокомментировал своё выступление в квалификации Гран-при Лас-Вегаса, где он показал 15-й результат.

Формула-1 2024. Этап 22, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Квалификация
23 ноября 2024, суббота. 09:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:32.312
2
Карлос Сайнс
Scuderia Ferrari
+0.098
3
Пьер Гасли
Alpine
+0.352

«У нас были серьёзные проблемы со сцеплением с трассой. Это расстраивает, но не оправдывает нас, мы все были на одинаковой трассе. Большую часть круга машина скользила, и в 14-м повороте у меня произошёл сильный занос, из-за чего пришлось прервать круг, что очень обидно. Ситуация немного озадачивает, потому что в некоторых моментах машина была хороша. Мы определённо чувствовали, что в первом сегменте ситуация была лучше, чем во втором. Мы разберёмся с этим и посмотрим, в чём дело.

Завтра всем предстоит заботиться о сохранении шин при такой низкой температуре, что будет довольно сложно, но такова цель. Условия сложные, но мы проанализируем то, что мы делали вчера, на длинных сериях и постараемся сделать так, чтобы что-то сработало завтра», — приводит слова Лоусона пресс-служба «РБ».

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