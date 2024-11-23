Лиам Лоусон рассказал о своей ошибке в квалификации Гран-при Лас-Вегаса

Пилот «РБ» Лиам Лоусон прокомментировал своё выступление в квалификации Гран-при Лас-Вегаса, где он показал 15-й результат.

«У нас были серьёзные проблемы со сцеплением с трассой. Это расстраивает, но не оправдывает нас, мы все были на одинаковой трассе. Большую часть круга машина скользила, и в 14-м повороте у меня произошёл сильный занос, из-за чего пришлось прервать круг, что очень обидно. Ситуация немного озадачивает, потому что в некоторых моментах машина была хороша. Мы определённо чувствовали, что в первом сегменте ситуация была лучше, чем во втором. Мы разберёмся с этим и посмотрим, в чём дело.

Завтра всем предстоит заботиться о сохранении шин при такой низкой температуре, что будет довольно сложно, но такова цель. Условия сложные, но мы проанализируем то, что мы делали вчера, на длинных сериях и постараемся сделать так, чтобы что-то сработало завтра», — приводит слова Лоусона пресс-служба «РБ».