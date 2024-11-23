Певица Адель посетила Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1

Британская певица Адель посетила паддок Формулы-1 на Гран-при Лас-Вегаса, который проходит в этот уикенд в американском «городе грехов». Во время субботних заездов Адель стала гостем британской команды «Макларен».

Адель на Гран-при Лас-Вегаса Фото: x.com/F1

«Звёзды ярко сияют в Лас-Вегасе. Адель останавливается, чтобы насладиться всеми видами и звуками на пит-лейне», — говорится в сообщении официального аккаунта Формулы-1 в социальной сети X (ранее Twitter).

Гонка Гран-при Лас-Вегаса состоится в воскресенье, 24 ноября. Старт запланирован на 9:00 мск. С поул-позиции стартует гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл, со второй позиции гонку начнёт пилот «Феррари» Карлос Сайнс. Лидер чемпионата Макс Ферстаппен («Ред Булл») начнёт гонку с пятой позиции.

Интернет-портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1, доступную по нижеприведённой ссылке.

Формула-1. Гран-при Лас-Вегаса — 2024. Онлайн-трансляция гонки