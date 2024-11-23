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В WRC посмеялись над шуткой Николая Грязина про причины упавшего темпа

В WRC посмеялись над шуткой Николая Грязина про причины упавшего темпа
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Официальный аккаунт чемпионата мира по ралли WRC в социальной сети X (ранее Twitter) отметил шутку выступающего в классе WRC2 российского гонщика Николая Грязина о том, почему он сбавил темп на одном из спецучастков проходящего в этот уикенд Ралли Японии.

«Были небольшие сложности. У меня был хороший отрыв, я просто немного сбавил. С чем именно были сложности? С головой небольшие сложности», — сказал с улыбкой Грязин.

По итогам трёх дней раллийного этапа Николай Грязин занимает первое место в классе WRC2, в общем зачёте он на восьмой позиции.

Лучшее время на сегодняшних специальных участках продемонстрировал эстонский раллист Отт Тянак (Hyundai Shell Mobis WRT). Второй результат показал британец Эльфин Эванс (Toyota GAZOO Racing WRT). Легендарный француз Себастьен Ожье (Toyota GAZOO Racing WRT) — третий.

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