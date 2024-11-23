Формула-1 требовала от GM отказаться от наименования «Андретти» — AMuS

Одним из условий прихода в Формулу-1 поддерживаемой концерном GM команды в 2026 году был отказ от использования в её наименовании «Андретти». Об этом сообщает немецкое издание Auto Motor und Sport.

Сообщается, что команда получит название «Кадиллак», но при этом будет использовать мощности новой британской базы «Андретти», в том числе услуги их персонала.

На первое время моторы «Кадиллаку» будет поставлять «Хонда», которая тесно сотрудничает с GM в США. Резервным вариантом считается «Феррари».

Взнос GM за участие в чемпионате Формулы-1 составит от $ 200 млн до $ 600 млн.

Официальное объявление о приходе новой команды в Формулу-1 ожидается на следующей неделе.

Напомним, ранее Марио Андретти заявлял, что уже бывший босс Liberty Media Грег Маффей сказал ему в приватном разговоре, что ни за что не допустит, возглавлявшего на тот момент команду, Майкла Андретти в Формулу-1. Впоследствии Марио пожаловался Конгрессу, что отказ нарушает антимонопольное законодательство США. Минюст начал расследование, которое всё ещё продолжается.