Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Формула-1 требовала от GM отказаться от наименования «Андретти» — AMuS

Формула-1 требовала от GM отказаться от наименования «Андретти» — AMuS
Аудио-версия:
Комментарии

Одним из условий прихода в Формулу-1 поддерживаемой концерном GM команды в 2026 году был отказ от использования в её наименовании «Андретти». Об этом сообщает немецкое издание Auto Motor und Sport.

Сообщается, что команда получит название «Кадиллак», но при этом будет использовать мощности новой британской базы «Андретти», в том числе услуги их персонала.

На первое время моторы «Кадиллаку» будет поставлять «Хонда», которая тесно сотрудничает с GM в США. Резервным вариантом считается «Феррари».

Взнос GM за участие в чемпионате Формулы-1 составит от $ 200 млн до $ 600 млн.

Официальное объявление о приходе новой команды в Формулу-1 ожидается на следующей неделе.

Напомним, ранее Марио Андретти заявлял, что уже бывший босс Liberty Media Грег Маффей сказал ему в приватном разговоре, что ни за что не допустит, возглавлявшего на тот момент команду, Майкла Андретти в Формулу-1. Впоследствии Марио пожаловался Конгрессу, что отказ нарушает антимонопольное законодательство США. Минюст начал расследование, которое всё ещё продолжается.

Материалы по теме
BBC назвал подробности относительно прихода в Формулу-1 новой команды в 2026 году
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android