Знаменитый британский шеф-повар поддержал наказываемых за ругань пилотов Формулы-1

Знаменитый британский шеф-повар, ресторатор, ведущий нескольких телешоу Гордон Рамзи поддержал гонщиков Формулы-1, которых Международная автомобильная федерация (ФИА) наказывает за нецензурную брань.

«Эти парни гоняются на скоростях свыше 300 км/ч, перегрузки составляют 3-4 G, они рискуют своими жизнями. Ну бывает, что вырвется грубое слово, ну и пусть, не лезьте в это. Пусть всё будет искренне и по-настоящему», — сказал Рамзи в эфире телеканала Sky Sports.

Ранее ФИА наказала Макса Ферстаппена некими общественными работами за ругань на официальной пресс-конференции на Гран-при Сингапура. Позже за то же самое Шарль Леклер получил штраф в € 10 тыс.