Станет ли Макс Ферстаппен чемпионом мира уже по итогам Гран-при Лас-Вегаса?

В эти выходные, с 22 по 24 ноября, проходит 22-й этап сезона-2024 Формулы-1 – Гран-при Лас-Вегаса. По его итогам лидер чемпионата гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен может завоевать чемпионский титул – четвёртый подряд.

На данный момент Ферстаппен опережает своего главного соперника Ландо Норриса из команды «Макларен» на 62 очка, при том что в розыгрыше остаётся 86 баллов. Если Ферстаппен не проиграет в воскресенье Норрису более двух очков, он досрочно станет чемпионом 2024 года.

В квалификации Гран-при Лас-Вегаса Ферстаппен показал пятый результат, а Норрис – шестой.

Станет ли Макс Ферстаппен чемпионом мира уже по итогам Гран-при Лас-Вегаса?

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