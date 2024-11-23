Команду «Андретти» пополнил бывший высокопоставленный сотрудник «Рено Спорт»

Ветеран «Рено Спорт» Роб Уайт присоединился к команде «Андретти». Он стал главным операционным директором – такую должность он занимал в Энстоуне до своего внезапного увольнения из французской команды в начале этого года. Об этом сообщает в своём блоге известный обозреватель Формулы-1 Адам Купер.

Уайт начал работу в «Андретти» на этой неделе. В своей новой команде он воссоединился со многими знакомыми по временам работы в «Рено», включая Пэта Симондса, Ника Честера, Джона Томлинсона и Наоки Токунагу.

59-летний специалист сделал себе имя в области разработки силовых установок, начав свою карьеру в Cosworth в 1987 году. Впоследствии он стал главным конструктором двигателей для Формулы-1 компании «Ягуар». В 2004 году он перешёл в отдел «Рено» в Вири-Шатийоне, со временем став главным техническим директором моторного отдела. В конце 2017 года Уайта перевели на совершенно другую должность — операционного директора гоночной команды Формулы-1. Однако в июне он был уволен вместе со многими ветеранами команды «Рено».

На новой должности в «Андретти» он будет курировать развитие совершенно новой базы команды в Сильверстоуне.