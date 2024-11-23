Ландо Норрис после неудачной квалификации в Лас-Вегасе пошутил о воде в шинах его машины

Пилот «Макларена» Ландо Норрис после квалификации Гран-при Лас-Вегаса пошутил о слухах, что его команда якобы впрыскивала воду в шины, чтобы лучше охлаждать их.

«Наша проблема была в том, что машиной было слишком сложно управлять. В этом наша проблема. Дело не в шинах. Это не потому, что они слишком горячие или слишком холодные, или вся эта ерунда с водой. Просто наша машина не подходит для этих условий», — приводит слова Норриса Planet F1.

Гран-при Лас-Вегаса состоится в воскресенье, 24 ноября. Старт гонки запланирован на 9:00 мск. С поул-позиции стартует гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл, со второй позиции гонку начнёт пилот «Феррари» Карлос Сайнс. Лидер чемпионата Макс Ферстаппен («Ред Булл») начнёт гонку с пятой позиции. Норрис начнёт гонку с шестой позиции.

Интернет-портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1, доступную по нижеприведённой ссылке.

Формула-1. Гран-при Лас-Вегаса — 2024. Онлайн-трансляция гонки