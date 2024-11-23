Джордж Расселл рассказал о полезном сне перед квалификацией Гран-при Лас-Вегаса

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл рассказал, что поспал 45 минут перед квалификацией Гран-при Лас-Вегаса, что помогло ему завоевать поул-позицию на завтрашнюю гонку.

«Смена часовых поясов — это настоящее испытание для организма, и, конечно, нам придётся пережить это снова, когда на следующей неделе мы полетим в Катар, так что сложно выспаться восемь часов, когда всё так смещено.

Я искал возможность поспать, поэтому вздремнул перед квалификацией, проснулся немного сонным, а затем постарался быть на пике формы к концу квалификации. Это действительно сложно, но мы все в одинаковом положении.

Я заснул, потому что организм требовал этого. Я стараюсь спать, когда могу, и просто слушаю своё тело, и если мне нужно спать — я сплю.

Обычно я стараюсь медитировать вместо сна, закрываю глаза и слушаю, как волны бьются о берег. Или делаю дыхательные упражнения, например, дыхание по принципу «коробка». Мне это помогает, расслабляет и снимает напряжение. Но сегодня у меня, наверное, было 45 минут, и тут ещё повлияла акклиматизация», — приводит слова Расселла Autosport.