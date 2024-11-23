Хорнер заявил, что «Ред Булл» не хочет платить за приход 11-й команды в Формулу-1

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер отметил, что австрийская команда приветствует приход GM в Формулу-1, но не хочет лишаться из-за этого доли доходов.

«Послушайте, ходит много слухов. Никто не обсуждал это с нами. Очевидно, что приход американской команды был бы позитивным моментом. У нас есть «Хаас», но это будет крупный автопроизводитель. У нас может быть противостояние «Форд» против GM — это могло бы быть довольно привлекательно.

Но это не зависит от команд. Это зависит от владельца коммерческих прав и ФИА, и, как и во всех подобных случаях, всё упирается в финансы и в то, как это будет финансироваться и оплачиваться.

Как это будет возможно с точки зрения логистики? У нас не будет никаких проблем с приходом GM, но мы за это не хотим платить! Как я уже сказал, никаких проблем с их приходом. Мы бы встретили их с распростёртыми объятиями. Но мы не хотим разжижения призового фонда. Возникнет вопрос: из чьей части пирога это возьмётся? Вероятно, от каждого понемногу», — приводит слова Хорнера Sky Sports.