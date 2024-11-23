Ферстаппен рассказал, как Перес помог ему в квалификации Гран-при Лас-Вегаса

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заступился за своего напарника по команде Серхио Переса, который на Гран-при Лас-Вегаса в очередной раз в этом сезоне не вышел из первого сегмента квалификации. Макс рассказал, что Чеко раздал ему в Q1 слипстрим.

«На самом деле он дал мне слипстрим в первом сегменте, так что это дало мне две, три десятые? Мы изо всех сил пытались прогреть эти шины. А когда у вас нет уверенности в машине, это может быть ещё сложнее. Конечно, это говорит о том, что наши дела идут немного сложнее.

Если мне удаётся квалифицироваться пятым, а Чеко не выходит из первого сегмента, это не всегда означает, что он плох или что-то в этом роде. Это просто очень сложно», — приводит слова Ферстаппена GP Blog.