Ферстаппен рассказал, как Перес помог ему в квалификации Гран-при Лас-Вегаса
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заступился за своего напарника по команде Серхио Переса, который на Гран-при Лас-Вегаса в очередной раз в этом сезоне не вышел из первого сегмента квалификации. Макс рассказал, что Чеко раздал ему в Q1 слипстрим.
Формула-1 2024. Этап 22, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Квалификация
23 ноября 2024, суббота. 09:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:32.312
2
Карлос Сайнс
Scuderia Ferrari
+0.098
3
Пьер Гасли
Alpine
+0.352
«На самом деле он дал мне слипстрим в первом сегменте, так что это дало мне две, три десятые? Мы изо всех сил пытались прогреть эти шины. А когда у вас нет уверенности в машине, это может быть ещё сложнее. Конечно, это говорит о том, что наши дела идут немного сложнее.
Если мне удаётся квалифицироваться пятым, а Чеко не выходит из первого сегмента, это не всегда означает, что он плох или что-то в этом роде. Это просто очень сложно», — приводит слова Ферстаппена GP Blog.
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