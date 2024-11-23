Расселл и Сайнс рассказали, какой поступок нового гоночного директора Ф-1 впечатлил их

Пилоты Формулы-1 Джордж Расселл («Мерседес») и Карлос Сайнс («Феррари») позитивно отозвались о новом гоночном директоре ФИА Руе Маркеше после его первой встречи с гонщиками в Лас-Вегасе.

«Я оцениваю его назначение положительно, если честно. Мы прошли через эпоху, когда наши отзывы принимались во внимание, но мало что менялось. Например, ряд гонщиков сказали о границах трассы в четвёртом повороте. Мы посчитали, что это немного излишне на городской трассе, и он внёс изменения в этот момент. Именно это мы хотим видеть как гонщики: мы все хотим, чтобы нас услышали, и мы хотим, чтобы действия были предприняты немедленно. Пока что всё идёт хорошо», — приводит слова Расселла Autosport.

«Перед ним поставили огромную задачу — вступить в сезон, когда до его конца осталось три гонки, а быть гоночным директором — очень сложная роль в Формуле-1. Приходится контролировать так много вещей, но, честно говоря, с первого уикенда он был действительно хорош. Вчерашний брифинг для гонщиков был одним из лучших за долгое время. Джордж рассказал про выход из третьего поворота, но мы также попросили внести некоторые изменения в заезд на пит-лейн, чтобы сделать ограничительную линию более заметной, потому что мы буквально не могли видеть её и очень беспокоились по этому поводу. Сегодня мы выехали на трассу, и линия въезда на пит-лейн была дополнительно обозначена синим. Это действительно здорово, потому что они внесли очень хорошие изменения и проявили очень хороший подход, и то, как нас выслушали вчера, было очень позитивным моментом, и я очень воодушевлён этим», — добавил Сайнс.