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Хельмут Марко ответил, пострадал ли «Ред Булл» от директивы ФИА по днищам машин

Хельмут Марко ответил, пострадал ли «Ред Булл» от директивы ФИА по днищам машин
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко ответил, оказала ли влияние на австрийскую команду техническая директива Международной автомобильной федерации (ФИА) об изменениях конструкции днища машин Формулы-1, которая призвана убрать возможность уменьшать износ контрольной планки.

Изначально ходили слухи, что именно «Ред Булл» поднял этот вопрос перед ФИА, но издание GP Blog отмечает, что федерация в своём ответе опровергла эту информацию. Напротив, по информации ФИА, «Ред Булл» был одной из команд, которые использовали эту лазейку. Но Марко утверждает, что они не пострадали из-за ужесточения правил.

«Это не наша проблема. Наша проблема в настройке машины. Это нас не касается. И пока мы не видим, чтобы кто-то другой пострадал от этого», — приводит слова Марко GP Blog.

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