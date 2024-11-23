Хельмут Марко ответил, пострадал ли «Ред Булл» от директивы ФИА по днищам машин

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко ответил, оказала ли влияние на австрийскую команду техническая директива Международной автомобильной федерации (ФИА) об изменениях конструкции днища машин Формулы-1, которая призвана убрать возможность уменьшать износ контрольной планки.

Изначально ходили слухи, что именно «Ред Булл» поднял этот вопрос перед ФИА, но издание GP Blog отмечает, что федерация в своём ответе опровергла эту информацию. Напротив, по информации ФИА, «Ред Булл» был одной из команд, которые использовали эту лазейку. Но Марко утверждает, что они не пострадали из-за ужесточения правил.

«Это не наша проблема. Наша проблема в настройке машины. Это нас не касается. И пока мы не видим, чтобы кто-то другой пострадал от этого», — приводит слова Марко GP Blog.