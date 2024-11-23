Формула-1, Гран-при Лас-Вегаса — 2024: во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию

В воскресенье, 24 ноября, на уличной трассе в Лас-Вегасе состоится гонка 22-го этапа сезона-2024 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Лас-Вегаса. Начало гонки Ф-1 запланировано на 9:00 по московскому времени.

На данный момент в личном зачёте чемпионата лидирует Макс Ферстаппен. Первое место в зачёте Кубка конструкторов занимает команда «Макларен».

Гонка будет транслироваться на телеканале Sky Sports. Кроме того, эфир будет доступен на сервисе F1 TV. В Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии гоночный уикенд будет транслироваться на телеканале Setanta Sports.

Официальной трансляции на территории Российской Федерации не будет. Тем не менее «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки Гран-при Лас-Вегаса.