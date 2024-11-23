Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Стало известно название новой американской команды Формулы-1

Стало известно название новой американской команды Формулы-1
Комментарии

Новая команда американского концерна General Motors будет называться «Кадиллак Ф-1». Об этом сообщает Associated Press.

Ранее немецкое издание Auto Motor und Sport сообщало, что одним из условий прихода в Формулу-1 поддерживаемой концерном GM команды в 2026 году был отказ от использования в её наименовании «Андретти». Несмотря на это, «Кадиллак» будет использовать мощности новой британской базы «Андретти».

General Motors обязуется создать собственный силовой агрегат к 2028 году, но первые два сезона команда будет пользоваться услугами одного из действующих поставщиков.

Взнос GM за участие в чемпионате Формулы-1 составит от $ 200 млн до $ 600 млн.

Официальное объявление о приходе новой команды в Формулу-1 ожидается на следующей неделе.

Материалы по теме
Формула-1 требовала от GM отказаться от наименования «Андретти» — AMuS
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android