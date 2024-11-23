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«Кадиллак» будет использовать в 2026 году моторы «Феррари» — Associated Press

«Кадиллак» будет использовать в 2026 году моторы «Феррари» — Associated Press
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Новая команда концерна General Motors, которая будет называться «Кадиллак Ф-1», в первый год своего участия в Формуле-1 в 2026 году будет использовать двигатели «Феррари». Об этом сообщает Associated Press.

Ожидается, что General Motors завершит разработку собственного силового агрегата к сезону 2028 года. При этом «Кадиллак» будет использовать мощности новой британской базы проекта «Андретти», который уже привлёк несколько высокопоставленных сотрудников моторного подразделения «Рено Спорт» в Вири-Шатийоне.

Ранее немецкое издание Auto Motor und Sport сообщило, что на первое время моторы «Кадиллаку» будет поставлять «Хонда», которая тесно сотрудничает с GM в США, а «Феррари» считается резервным вариантом.

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