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«Это лишь вопрос времени». Вольф — о возвращении Боттаса в «Мерседес»

«Это лишь вопрос времени». Вольф — о возвращении Боттаса в «Мерседес»
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф практически подтвердил, что Валттери Боттас вернётся в немецкую команду и соответствующий контракт близок к подписанию.

«Ничего ещё не подписано, но, если бы он вернулся в семью, мы все были бы абсолютно рады.

Можно сказать, что, если у вас есть возможность вернуть в семью «Мерседеса» такого пилота, как Валттери, с его мастерством и опытом управления этими современными машинами, вы можете считать себя очень счастливыми.

Сильно ли я жду его возвращения? Очень. Знаете, в конце переговоров юристы всегда хотят, чтобы сделка провалилась! Шучу, они отличные юристы, и это лишь вопрос времени», — приводит слова Вольфа Autosport.

В последнее время появились настойчивые слухи, что Боттас близок к тому, чтобы заключить контракт с «Мерседесом» в качестве резервного гонщика. Но также сообщалось, что он претендует не на роль гонщика, а на должность «советника» Тото Вольфа, которую ранее занимал Жером д‘Амброзио.

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