Хорнер заявил, что восемь гонщиков претендуют на победу в Лас-Вегасе

Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что на победу на Гран-при Лас-Вегаса претендуют сразу восемь гонщиков.

«Максу [Ферстаппену] удалось показать [в квалификации] хорошее время, и я знаю, что он надеялся оказаться на стартовой решётке выше, но на этой трассе определённо можно обгонять. К тому же шины могут работать в гонке совсем иначе, чем в квалификации.

Любой, кто находится на первых четырёх рядах, может выиграть эту гонку, и будет очень интересно посмотреть, как всё завтра сложится», — приводит слова Хорнера GPblog.

Гран-при Лас-Вегаса состоится в воскресенье, 24 ноября. Старт гонки запланирован на 9:00 мск. С поул-позиции стартует гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл, со второй позиции гонку начнёт пилот «Феррари» Карлос Сайнс. Лидер чемпионата Макс Ферстаппен («Ред Булл») начнёт гонку с пятой позиции.

Интернет-портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1, доступную по нижеприведённой ссылке.

Формула-1. Гран-при Лас-Вегаса — 2024. Онлайн-трансляция гонки