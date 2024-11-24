Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хорнер заявил, что восемь гонщиков претендуют на победу в Лас-Вегасе

Хорнер заявил, что восемь гонщиков претендуют на победу в Лас-Вегасе
Аудио-версия:
Комментарии

Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что на победу на Гран-при Лас-Вегаса претендуют сразу восемь гонщиков.

«Максу [Ферстаппену] удалось показать [в квалификации] хорошее время, и я знаю, что он надеялся оказаться на стартовой решётке выше, но на этой трассе определённо можно обгонять. К тому же шины могут работать в гонке совсем иначе, чем в квалификации.

Любой, кто находится на первых четырёх рядах, может выиграть эту гонку, и будет очень интересно посмотреть, как всё завтра сложится», — приводит слова Хорнера GPblog.

Гран-при Лас-Вегаса состоится в воскресенье, 24 ноября. Старт гонки запланирован на 9:00 мск. С поул-позиции стартует гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл, со второй позиции гонку начнёт пилот «Феррари» Карлос Сайнс. Лидер чемпионата Макс Ферстаппен («Ред Булл») начнёт гонку с пятой позиции.

Интернет-портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1, доступную по нижеприведённой ссылке.

Формула-1. Гран-при Лас-Вегаса — 2024. Онлайн-трансляция гонки

Материалы по теме
Опрос
Станет ли Макс Ферстаппен чемпионом мира уже по итогам Гран-при Лас-Вегаса?
Предварительная стартовая решётка Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android