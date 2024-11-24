Хорнер резко ответил на обвинения Вольфа в нежелании поддержать его в споре с ФИА

Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал недавнее заявление Тото Вольфа о том, что он отказался поддерживать в декабре прошлого года босса «Мерседеса» и его супругу Сьюзи, когда Международная автомобильная федерация (ФИА) проводила расследование по поводу конфликта интересов.

«В конце прошлого года Тото прислал мне текстовое сообщение, в котором поблагодарил за то, что в тот день я заступился за Сьюзи и показал им, что есть красная линия и команды выступили вместе. И я ответил: «Без проблем, я сказал то, что думаю».

Зачем на этой неделе ему надо было идти и говорить всё это дерьмо, я понятия не имею. Я был немного удивлён, увидев его комментарии, потому что он благодарил меня за поддержку. Я не сказал ни слова. Я не втянулся в перепалку с Заком [Брауном, боссом «Макларена»]. Не втянулся в перепалку с Тото. Они атаковали наших гонщиков, наших спонсоров. Я просто подумал: «Пусть они делают что хотят».

Думаю, у Тото более чем достаточно собственных проблем, на которых нужно сосредоточиться, заботясь о результатах своей команды, а не беспокоиться обо мне.

По их собственным меркам, у них было три крайне неконкурентоспособных года. Льюис [Хэмилтон] решил покинуть команду. Возможно, он не верит в её будущее, и, вероятно, нуждается в новой мотивации, которую ему даст «Феррари». Но я стараюсь никогда не получать удовлетворения от чужих неудач. Этот вид спорта цикличен. После 2013 года у нас не было конкурентоспособного двигателя, но каждый год мы выигрывали гонки, за исключением 2015 года. Чем меньше вы говорите о других, тем больше вы концентрируетесь на решении собственных проблем, обычно это лучший способ решения проблем.

Из проблем, которые затронули меня в начале сезона, больше всего меня разочаровало — а я уже давно в этом виде спорта — то, как некоторые команды-соперники пытались воспользоваться ситуацией. Когда я падал, Тото нападал на меня. Так же поступали и другие. Они пробовали всё ради собственной выгоды.

Это жёсткий бизнес, и я это понимаю. Когда Тото потерял своего гонщика из-за «Феррари», он говорил всему миру, что этого не происходит. Он, похоже, был последним, кто узнал об этом», — приводит слова Хорнера Daily Mail.