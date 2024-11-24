Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Тьерри Нёвиль впервые стал чемпионом WRC в сезоне-2024 после аварии Тянака на Ралли Японии

Тьерри Нёвиль впервые стал чемпионом WRC в сезоне-2024 после аварии Тянака на Ралли Японии
Аудио-версия:
Комментарии

24 ноября в Японии на острове Хонсю в городе Тойота во время четвёртого дня 13-го этапа WRC — Ралли Японии 36-летний бельгийский гонщик Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis WRT) стал досрочным чемпионом сезона-2024, впервые завоевав титул, после аварии 37-летнего эстонского однократного победителя серии Отта Тянака (Hyundai Shell Mobis WRT).

Тянак и его партнёр по Hyundai Shell Mobis WRT Мартин Ярвеоя разбились в финальный день на первом спецучастке.

Тянак и его партнёр

Тянак и его партнёр

Фото: x.com/OfficialWRC

«Честно говоря, это стало неожиданностью. Я не знаю, что сказать сейчас, но думаю, что мы это заслужили. Это был очень трудный год, очень тяжёлый и, очевидно, гораздо больший стресс, чем нам было нужно – особенно в связи с этим последним соревнованием.

Мы знали, что существует риск, и справились с нашими проблемами настолько хорошо, насколько это было возможно. Сейчас мы немного более расслаблены и можем сильнее бороться за чемпионство среди производителей, потому что мы хотим вернуться домой со всеми трофеями», — приводит слова Нёвиля сайт WRC.

Нёвиль — пятикратный вице-чемпион мира (2013, 2016, 2017, 2018, 2019), также бронзовый призёр сезонов 2021 и 2022 годов.

WRC 2024. Этап 13, Тойота, Япония
Ралли Японии. Общий зачёт
24 ноября 2024, воскресенье. 08:16 МСК
Окончено
1
Эльфин Эванс
Toyota GAZOO Racing WRT
3:23:41.0
2
Себастьен Ожье
Toyota GAZOO Racing WRT
+1:27.3
3
Адриен Фурмо
M-Sport Ford WRT
+1:55.5
Материалы по теме
В WRC посмеялись над шуткой Николая Грязина про причины упавшего темпа
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android