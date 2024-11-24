Тьерри Нёвиль впервые стал чемпионом WRC в сезоне-2024 после аварии Тянака на Ралли Японии

24 ноября в Японии на острове Хонсю в городе Тойота во время четвёртого дня 13-го этапа WRC — Ралли Японии 36-летний бельгийский гонщик Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis WRT) стал досрочным чемпионом сезона-2024, впервые завоевав титул, после аварии 37-летнего эстонского однократного победителя серии Отта Тянака (Hyundai Shell Mobis WRT).

Тянак и его партнёр по Hyundai Shell Mobis WRT Мартин Ярвеоя разбились в финальный день на первом спецучастке.

Тянак и его партнёр Фото: x.com/OfficialWRC

«Честно говоря, это стало неожиданностью. Я не знаю, что сказать сейчас, но думаю, что мы это заслужили. Это был очень трудный год, очень тяжёлый и, очевидно, гораздо больший стресс, чем нам было нужно – особенно в связи с этим последним соревнованием.

Мы знали, что существует риск, и справились с нашими проблемами настолько хорошо, насколько это было возможно. Сейчас мы немного более расслаблены и можем сильнее бороться за чемпионство среди производителей, потому что мы хотим вернуться домой со всеми трофеями», — приводит слова Нёвиля сайт WRC.

Нёвиль — пятикратный вице-чемпион мира (2013, 2016, 2017, 2018, 2019), также бронзовый призёр сезонов 2021 и 2022 годов.