Макс Ферстаппен стал четырёхкратным чемпионом Формулы-1

27-летний нидерландский гонщик Формулы-1, выступающий за команду «Ред Булл», Макс Ферстаппен стал четырёхкратным чемпионом «Королевских гонок», досрочно завоевав титул по результатам Гран-при Лас-Вегаса.

Для сегодняшнего досрочного триумфа нидерландскому пилоту, опережающему своего основного соперника — гонщика «Макларена» Ландо Норриса на 62 очка перед стартом гонки, необходимо было финишировать впереди британца. По итогам Гран-при Ферстаппен занял пятое место, а Норрис финишировал позади на шестой позиции.

До финала сезона 2024 года осталось два этапа, которые пройдут в следующие два уикенда. Предпоследним Гран-при станет этап в Катаре, а завершится этот год финальным заездом на Гран-при Абу-Даби.