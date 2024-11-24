Макс Ферстаппен стал четырёхкратным чемпионом Формулы-1
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27-летний нидерландский гонщик Формулы-1, выступающий за команду «Ред Булл», Макс Ферстаппен стал четырёхкратным чемпионом «Королевских гонок», досрочно завоевав титул по результатам Гран-при Лас-Вегаса.
Формула-1 2024. Этап 22, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Гонка (50 кругов, 309.958 км)
24 ноября 2024, воскресенье. 09:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
2
Льюис Хэмилтон
Mercedes AMG F1
+7.313
3
Карлос Сайнс
Scuderia Ferrari
+11.906
Для сегодняшнего досрочного триумфа нидерландскому пилоту, опережающему своего основного соперника — гонщика «Макларена» Ландо Норриса на 62 очка перед стартом гонки, необходимо было финишировать впереди британца. По итогам Гран-при Ферстаппен занял пятое место, а Норрис финишировал позади на шестой позиции.
До финала сезона 2024 года осталось два этапа, которые пройдут в следующие два уикенда. Предпоследним Гран-при станет этап в Катаре, а завершится этот год финальным заездом на Гран-при Абу-Даби.
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