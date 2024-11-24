Расселл одержал победу на ГП Лас-Вегаса, Ферстаппен — пятый, Норрис — шестой

24 ноября в США на городской трассе завершилась гонка Гран-при Формулы-1 в Лас-Вегасе, дубль в которой завоевали пилоты немецкой команды «Мерседес» — Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон. Расселл завоевал победу, а Хэмилтон финишировал вторым. Третье место у испанского пилота «Феррари» — Карлоса Сайнса.

Лидер чемпионата Макс Ферстаппен («Ред Булл») финишировал пятым, а его соперник по борьбе за титул из «Макларена» Ландо Норрис закончил на шестой позиции. Это позволило Максу завоевать свой четвёртый титул подряд в «Королевских гонках».

Формула-1. Гран-при Лас-Вегаса. Гонка:

1. Джордж Расселл («Мерседес»)

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +7.313

3. Карлос Сайнс («Феррари») +11.906.

4. Шарль Леклер («Феррари») +14.283.

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +16.582.

6. Ландо Норрис («Макларен») +43.385.

7. Оскар Пиастри («Макларен») +51.365.

8. Нико Хюлькенберг («Хаас») +59.808.

9. Юки Цунода («РБ») +1:02.808.

10. Серхио Перес («Ред Булл») +1:03.114.

11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1:09.195.

12. Кевин Магнуссен («Хаас») +1:09.803.

13. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +1:14.085.

14. Франко Колапинто («Уильямс») +1:15.172.

15. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:24.102.

16. Лиам Лоусон («РБ») +1:31.005.

17. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг.

18. Валттери Боттас («Кик-Заубер»)+1 круг.

19. Александер Албон («Уильямс») — сход;

20. Пьер Гасли («Альпин») — сход.