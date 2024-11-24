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Расселл одержал победу на ГП Лас-Вегаса, Ферстаппен — пятый, Норрис — шестой

Расселл одержал победу на ГП Лас-Вегаса, Ферстаппен — пятый, Норрис — шестой
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24 ноября в США на городской трассе завершилась гонка Гран-при Формулы-1 в Лас-Вегасе, дубль в которой завоевали пилоты немецкой команды «Мерседес» — Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон. Расселл завоевал победу, а Хэмилтон финишировал вторым. Третье место у испанского пилота «Феррари» — Карлоса Сайнса.

Лидер чемпионата Макс Ферстаппен («Ред Булл») финишировал пятым, а его соперник по борьбе за титул из «Макларена» Ландо Норрис закончил на шестой позиции. Это позволило Максу завоевать свой четвёртый титул подряд в «Королевских гонках».

Формула-1 2024. Этап 22, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Гонка (50 кругов, 309.958 км)
24 ноября 2024, воскресенье. 09:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
2
Льюис Хэмилтон
Mercedes AMG F1
+7.313
3
Карлос Сайнс
Scuderia Ferrari
+11.906

Формула-1. Гран-при Лас-Вегаса. Гонка:

1. Джордж Расселл («Мерседес»)
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +7.313
3. Карлос Сайнс («Феррари») +11.906.
4. Шарль Леклер («Феррари») +14.283.
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +16.582.
6. Ландо Норрис («Макларен») +43.385.
7. Оскар Пиастри («Макларен») +51.365.
8. Нико Хюлькенберг («Хаас») +59.808.
9. Юки Цунода («РБ») +1:02.808.
10. Серхио Перес («Ред Булл») +1:03.114.
11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1:09.195.
12. Кевин Магнуссен («Хаас») +1:09.803.
13. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +1:14.085.
14. Франко Колапинто («Уильямс») +1:15.172.
15. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:24.102.
16. Лиам Лоусон («РБ») +1:31.005.
17. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг.
18. Валттери Боттас («Кик-Заубер»)+1 круг.
19. Александер Албон («Уильямс») — сход;
20. Пьер Гасли («Альпин») — сход.

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