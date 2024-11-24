Фернандо Алонсо одним из первых поздравил Макса Ферстаппена с досрочным чемпионством

27-летний нидерландский пилот Формулы-1, выступающий за команду «Ред Булл», Макс Ферстаппен сразу по окончании Гран-при Лас-Вегаса, где он оформил досрочное, четвёртое по счёту чемпионство, в первых рядах принял поздравления от обладателя двух чемпионских титулов, гонщика команды «Астон Мартин» 43-летнего Фернандо Алонсо.

Макс Ферстаппен принимает поздравления от Фернандо Алонсо Фото: Скриншот трансляции

Напомним, что сегодня, 24 ноября, в Лас-Вегасе прошёл Гран-при Лас-Вегаса, по итогам которого победный дубль оформили гонщики команды «Мерседес». Первое место занял Джордж Расселл, а следом за ним финишировал Льюис Хэмилтон. Замкнул тройку призёров пилот «Феррари» Карлос Сайнс.