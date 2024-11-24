Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Фернандо Алонсо одним из первых поздравил Макса Ферстаппена с досрочным чемпионством

Фернандо Алонсо одним из первых поздравил Макса Ферстаппена с досрочным чемпионством
Комментарии

27-летний нидерландский пилот Формулы-1, выступающий за команду «Ред Булл», Макс Ферстаппен сразу по окончании Гран-при Лас-Вегаса, где он оформил досрочное, четвёртое по счёту чемпионство, в первых рядах принял поздравления от обладателя двух чемпионских титулов, гонщика команды «Астон Мартин» 43-летнего Фернандо Алонсо.

Макс Ферстаппен принимает поздравления от Фернандо Алонсо

Макс Ферстаппен принимает поздравления от Фернандо Алонсо

Фото: Скриншот трансляции

Напомним, что сегодня, 24 ноября, в Лас-Вегасе прошёл Гран-при Лас-Вегаса, по итогам которого победный дубль оформили гонщики команды «Мерседес». Первое место занял Джордж Расселл, а следом за ним финишировал Льюис Хэмилтон. Замкнул тройку призёров пилот «Феррари» Карлос Сайнс.

Формула-1 2024. Этап 22, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Гонка (50 кругов, 309.958 км)
24 ноября 2024, воскресенье. 09:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:22:05.969
2
Льюис Хэмилтон
Mercedes AMG F1
+7.313
3
Карлос Сайнс
Scuderia Ferrari
+11.906
Материалы по теме
Макс Ферстаппен стал четырёхкратным чемпионом Формулы-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android