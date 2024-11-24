Фернандо Алонсо одним из первых поздравил Макса Ферстаппена с досрочным чемпионством
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27-летний нидерландский пилот Формулы-1, выступающий за команду «Ред Булл», Макс Ферстаппен сразу по окончании Гран-при Лас-Вегаса, где он оформил досрочное, четвёртое по счёту чемпионство, в первых рядах принял поздравления от обладателя двух чемпионских титулов, гонщика команды «Астон Мартин» 43-летнего Фернандо Алонсо.
Макс Ферстаппен принимает поздравления от Фернандо Алонсо
Фото: Скриншот трансляции
Напомним, что сегодня, 24 ноября, в Лас-Вегасе прошёл Гран-при Лас-Вегаса, по итогам которого победный дубль оформили гонщики команды «Мерседес». Первое место занял Джордж Расселл, а следом за ним финишировал Льюис Хэмилтон. Замкнул тройку призёров пилот «Феррари» Карлос Сайнс.
Формула-1 2024. Этап 22, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Гонка (50 кругов, 309.958 км)
24 ноября 2024, воскресенье. 09:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:22:05.969
2
Льюис Хэмилтон
Mercedes AMG F1
+7.313
3
Карлос Сайнс
Scuderia Ferrari
+11.906
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