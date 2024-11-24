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Кристиан Хорнер и менеджер Ферстаппена обнялись после 4-го титула Макса

Кристиан Хорнер и менеджер Ферстаппена обнялись после 4-го титула Макса
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Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер и Раймонд Вермюлен, являющийся менеджером Макса Ферстаппена, обнялись после финиша гонки Гран-при Лас-Вегаса, в которой Макс завоевал свой четвёртый титул.

Фото: Кадр из трансляции

Ферстаппен на Гран-при Лас-Вегаса финишировал на пятой позиции, но опередил своего соперника из «Макларена» Ландо Норриса, закончившего гонку на шестой позиции. Таким образом, Ферстаппен стал четырёхкратным победителем «Королевских гонок».

В Кубке конструкторов лидировать продолжает «Макларен», который за два этапа до конца сезона 2024 года опережает итальянский коллектив «Феррари». Австрийская команда «Ред Булл» занимает третье место.

Формула-1 2024. Этап 22, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Гонка (50 кругов, 309.958 км)
24 ноября 2024, воскресенье. 09:00 МСК
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