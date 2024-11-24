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Ферстаппен стал пятым гонщиком в истории Формулы-1, завоевавшим четыре подряд титула

Ферстаппен стал пятым гонщиком в истории Формулы-1, завоевавшим четыре подряд титула
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Нидерландский гонщик Формулы-1 из команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен на Гран-при Лас-Вегаса завоевал свой четвёртый титул чемпиона «Королевских гонок» и стал пятым гонщиком в истории серии, которому удалось завоевать четыре или более титула подряд.

1. Хуан Мануэль Фанхио – четыре (1954–1957).
2. Михаэль Шумахер — пять (2000–2004).
3. Себастьян Феттель — четыре (2010–2013).
4. Льюис Хэмилтон — четыре (2017–20).
5. Макс Ферстаппен — четыре (2021–24).

Для досрочной победы в Лас-Вегасе Максу было достаточно финишировать впереди своего конкурента в борьбе за титул — Ландо Норриса из «Макларена». Ферстаппен закончил гонку на пятой позиции, а Ландо стал шестым.

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