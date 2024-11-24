Фото: эмоции Макса Ферстаппена после досрочного завоевания титула чемпиона Формулы-1

27-летний нидерландский гонщик Формулы-1 Макс Ферстаппен на прошедшем 24 ноября Гран-при Лас-Вегаса завоевал свой четвёртый титул победителя «Королевских гонок» и не скрывал радость после финиша: он вскинул руки вверх, после чего несколько раз с помощью пальцев показал, какой по счёту титул записал на свой счёт.

Ферстаппен на Гран-при Лас-Вегаса финишировал на пятой позиции, но опередил своего соперника из «Макларена» Ландо Норриса, закончившего гонку на шестой позиции. Таким образом, Ферстаппен стал четырёхкратным победителем «Королевских гонок».

Победный дубль в США завоевали гонщики немецкой команды «Мерседес» — Джордж Расселл (финишировал первым) и Льюис Хэмилтон (закончил гонку вторым). Третье место завоевал Карлос Сайнс из «Феррари».