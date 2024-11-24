Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Фото: эмоции Макса Ферстаппена после досрочного завоевания титула чемпиона Формулы-1

Фото: эмоции Макса Ферстаппена после досрочного завоевания титула чемпиона Формулы-1
Аудио-версия:
Комментарии

27-летний нидерландский гонщик Формулы-1 Макс Ферстаппен на прошедшем 24 ноября Гран-при Лас-Вегаса завоевал свой четвёртый титул победителя «Королевских гонок» и не скрывал радость после финиша: он вскинул руки вверх, после чего несколько раз с помощью пальцев показал, какой по счёту титул записал на свой счёт.

Ферстаппен на Гран-при Лас-Вегаса финишировал на пятой позиции, но опередил своего соперника из «Макларена» Ландо Норриса, закончившего гонку на шестой позиции. Таким образом, Ферстаппен стал четырёхкратным победителем «Королевских гонок».

Победный дубль в США завоевали гонщики немецкой команды «Мерседес» — Джордж Расселл (финишировал первым) и Льюис Хэмилтон (закончил гонку вторым). Третье место завоевал Карлос Сайнс из «Феррари».

Материалы по теме
Расселл одержал победу на ГП Лас-Вегаса, Ферстаппен — пятый, Норрис — шестой
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android