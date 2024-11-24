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Общий зачёт Формулы-1: «Феррари» отстаёт от «Макларена» всего на 24 очка

Общий зачёт Формулы-1: «Феррари» отстаёт от «Макларена» всего на 24 очка
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По итогам Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1 команда «Феррари» сократила отрыв от лидирующего в Кубке конструкторов «Макларена» до 24 очков. «Ред Булл» уступает лидерам 53 очка. «Хаас» вновь вышел на шестую позицию.

Формула-1. Кубок конструкторов:
1. «Макларен» — 608 очков.
2. «Феррари» — 584.
3. «Ред Булл» — 555.
4. «Мерседес» — 425.
5. «Астон Мартин» — 86.
6. «Хаас» — 50.
7. «Альпин» — 49.
8. «РБ» — 46.
9. «Уильямс» — 17.
10. «Кик-Заубер» — 0.

В личном зачёте преимущество Макса Ферстаппена, оформившего четвёртый чемпионский титул, достигло 63 очков. При этом положение в общем зачёте осталось прежним — не изменилась ни одна позиция.

Формула-1. Личный зачёт (топ-10):
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 403 очка.
2. Ландо Норрис («Макларен») — 340.
3. Шарль Леклер («Феррари») — 319.
4. Оскар Пиастри («Макларен») — 268.
5. Карлос Сайнс («Феррари») — 259.
6. Джордж Расселл («Мерседес») — 217.
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 208.
8. Серхио Перес («Ред Булл») — 152.
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 62.
10. Нико Хюлькенберг («Хаас») — 35.

Формула-1 2024. Этап 22, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Гонка (50 кругов, 309.958 км)
24 ноября 2024, воскресенье. 09:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:22:05.969
2
Льюис Хэмилтон
Mercedes AMG F1
+7.313
3
Карлос Сайнс
Scuderia Ferrari
+11.906
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