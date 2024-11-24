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Общий зачёт Формулы-1: «Феррари» отстаёт от «Макларена» всего на 24 очка

По итогам Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1 команда «Феррари» сократила отрыв от лидирующего в Кубке конструкторов «Макларена» до 24 очков. «Ред Булл» уступает лидерам 53 очка. «Хаас» вновь вышел на шестую позицию.

Формула-1. Кубок конструкторов:

1. «Макларен» — 608 очков.

2. «Феррари» — 584.

3. «Ред Булл» — 555.

4. «Мерседес» — 425.

5. «Астон Мартин» — 86.

6. «Хаас» — 50.

7. «Альпин» — 49.

8. «РБ» — 46.

9. «Уильямс» — 17.

10. «Кик-Заубер» — 0.

В личном зачёте преимущество Макса Ферстаппена, оформившего четвёртый чемпионский титул, достигло 63 очков. При этом положение в общем зачёте осталось прежним — не изменилась ни одна позиция.

Формула-1. Личный зачёт (топ-10):

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 403 очка.

2. Ландо Норрис («Макларен») — 340.

3. Шарль Леклер («Феррари») — 319.

4. Оскар Пиастри («Макларен») — 268.

5. Карлос Сайнс («Феррари») — 259.

6. Джордж Расселл («Мерседес») — 217.

7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 208.

8. Серхио Перес («Ред Булл») — 152.

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 62.

10. Нико Хюлькенберг («Хаас») — 35.