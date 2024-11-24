Расселл: планировал улететь через пару часов, но теперь точно не сяду на тот рейс!
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Победитель Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1 гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал собственное достижение.
Формула-1 2024. Этап 22, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Гонка (50 кругов, 309.958 км)
24 ноября 2024, воскресенье. 09:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:22:05.969
2
Льюис Хэмилтон
Mercedes AMG F1
+7.313
3
Карлос Сайнс
Scuderia Ferrari
+11.906
«Вообще я планировал улететь через пару часов, но теперь точно не сяду на тот рейс! Буду наслаждаться этим вечером вместе с командой. Это был уикенд мечты. Не знаю, как я оказался так быстр, но я просто наслаждался пилотажем сегодня.
Лас-Вегас — безумное место. Когда едешь по трассе, видишь весь этот город. Поул-позиция, победа, дубль с Льюисом — потрясающе, что нам удалось этого добиться. В последних гонках было много хаоса, в Бразилии нам помешал красный флаг. Конечно, у меня был уверенный отрыв, но в любой момент могло что-то произойти», — заявил Расселл после финиша.
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