Расселл: планировал улететь через пару часов, но теперь точно не сяду на тот рейс!

Победитель Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1 гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал собственное достижение.

«Вообще я планировал улететь через пару часов, но теперь точно не сяду на тот рейс! Буду наслаждаться этим вечером вместе с командой. Это был уикенд мечты. Не знаю, как я оказался так быстр, но я просто наслаждался пилотажем сегодня.

Лас-Вегас — безумное место. Когда едешь по трассе, видишь весь этот город. Поул-позиция, победа, дубль с Льюисом — потрясающе, что нам удалось этого добиться. В последних гонках было много хаоса, в Бразилии нам помешал красный флаг. Конечно, у меня был уверенный отрыв, но в любой момент могло что-то произойти», — заявил Расселл после финиша.