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Макс Ферстаппен стал шестым самым титулованным чемпионом Формулы-1

Макс Ферстаппен стал шестым самым титулованным чемпионом Формулы-1
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27-летний нидерландский гонщик Формулы-1, выступающий за команду «Ред Булл», Макс Ферстаппен стал шестым самым титулованным чемпионом «Королевских гонок», досрочно завоевав четвёртый титул по результатам Гран-при Лас-Вегаса.

Формула-1 2024. Этап 22, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Гонка (50 кругов, 309.958 км)
24 ноября 2024, воскресенье. 09:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:22:05.969
2
Льюис Хэмилтон
Mercedes AMG F1
+7.313
3
Карлос Сайнс
Scuderia Ferrari
+11.906

Макс присоединился к следующим легендарным пилотам:

1. Михаэль Шумахер — семикратный чемпион.
2. Льюис Хэмилтон — семикратный чемпион.
3. Хуан Мануэль Фанхио — пятикратный чемпион.
4. Ален Прост — четырёхкратный чемпион.
5. Себастьян Феттель — четырёхкратный чемпион.
6. Макс Ферстаппен — четырёхкратный чемпион.

Ранее нидерландец стал пятым гонщиком в истории Формулы-1, завоевавшим четыре подряд титула.

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