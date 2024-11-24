Макс Ферстаппен стал шестым самым титулованным чемпионом Формулы-1

27-летний нидерландский гонщик Формулы-1, выступающий за команду «Ред Булл», Макс Ферстаппен стал шестым самым титулованным чемпионом «Королевских гонок», досрочно завоевав четвёртый титул по результатам Гран-при Лас-Вегаса.

Макс присоединился к следующим легендарным пилотам:

1. Михаэль Шумахер — семикратный чемпион.

2. Льюис Хэмилтон — семикратный чемпион.

3. Хуан Мануэль Фанхио — пятикратный чемпион.

4. Ален Прост — четырёхкратный чемпион.

5. Себастьян Феттель — четырёхкратный чемпион.

6. Макс Ферстаппен — четырёхкратный чемпион.

Ранее нидерландец стал пятым гонщиком в истории Формулы-1, завоевавшим четыре подряд титула.