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«Не думал, что такое возможно». Макс Ферстаппен прокомментировал завоевание 4-го титула

«Не думал, что такое возможно». Макс Ферстаппен прокомментировал завоевание 4-го титула
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Нидерландский гонщик Формулы-1 из команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал досрочное завоевание четвёртого в карьере титула чемпиона «Королевских гонок».

Формула-1 2024. Этап 22, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Гонка (50 кругов, 309.958 км)
24 ноября 2024, воскресенье. 09:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:22:05.969
2
Льюис Хэмилтон
Mercedes AMG F1
+7.313
3
Карлос Сайнс
Scuderia Ferrari
+11.906

«Это был длинный сезон. Мы начали его очень сильно, но затем столкнулись со сложностями. Как команда мы держались вместе, работали над улучшением, и я горжусь тем, что ребята сделали.

Четвёртый титул — я не думал, что такое вообще возможно. Это на самом деле невероятно. Это очень конкурентный сезон, ты должен сохранять спокойствие. В этом году я выучил пару уроков, и этот титул — особенный. Конечно, предыдущими я тоже наслаждался.

Очень приятно видеть болельщиков, которые меня поддерживают. У нас потрясающий спорт, здорово снова приехать к титулу в Лас-Вегасе.

Мы через многое прошли в этом году, вся команда работала изо всех сил, и это невероятное достижение. Сейчас у нас настоящая борьба разных машин. Впереди ещё две гонки, я постараюсь выложиться в них, как и всегда, а затем можно будет отдохнуть перед новой битвой в следующем году», — сказал Ферстаппен в эфире Sky Sport.

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