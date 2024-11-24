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Ставший третьим Сайнс рассказал, чем был шокирован по ходу гонки в Лас-Вегасе

Ставший третьим Сайнс рассказал, чем был шокирован по ходу гонки в Лас-Вегасе
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Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал третье место на Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1.

Формула-1 2024. Этап 22, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Гонка (50 кругов, 309.958 км)
24 ноября 2024, воскресенье. 09:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:22:05.969
2
Льюис Хэмилтон
Mercedes AMG F1
+7.313
3
Карлос Сайнс
Scuderia Ferrari
+11.906

«Шокирует, что было с «медиумом» — он выдерживал всего несколько кругов. Мне было не очень комфортно в машине, я думал, что это будет минимизация потерь. Третье место — неплохо, мы хотели большего, но это на сегодня наш максимум. Надеялся, что окажусь чуть быстрее и посражаюсь с Джорджем за победу, но у нас не было темпа для этого.

Я надеялся, что после прошлогоднего Лас-Вегас принесёт мне удачу и старался объезжать люки. Думаю, гонка была очень зрелищной, с нетерпением жду возможности вернуться сюда через год. Не думаю, что сегодня мы могли финишировать выше третьего-четвёртого места», — заявил Сайнс после финиша.

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