Ставший третьим Сайнс рассказал, чем был шокирован по ходу гонки в Лас-Вегасе

Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал третье место на Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1.

«Шокирует, что было с «медиумом» — он выдерживал всего несколько кругов. Мне было не очень комфортно в машине, я думал, что это будет минимизация потерь. Третье место — неплохо, мы хотели большего, но это на сегодня наш максимум. Надеялся, что окажусь чуть быстрее и посражаюсь с Джорджем за победу, но у нас не было темпа для этого.

Я надеялся, что после прошлогоднего Лас-Вегас принесёт мне удачу и старался объезжать люки. Думаю, гонка была очень зрелищной, с нетерпением жду возможности вернуться сюда через год. Не думаю, что сегодня мы могли финишировать выше третьего-четвёртого места», — заявил Сайнс после финиша.