Макс Ферстаппен третий раз подряд оформил досрочное чемпионство

Новоиспечённый четырёхкратный чемпион Формулы-1, 27-летний нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен в третий раз подряд оформил досрочное чемпионство и догнал по этому показателю легендарного бразильского гонщика Айртона Сенну.

Опережают Ферстаппена по количеству досрочных побед лишь не менее легендарный пилот «Феррари» Михаэль Шумахер и действующий гонщик команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон. На их счету по пять досрочно выигранных чемпионских титулов.

Напомним, сегодня, 24 ноября, состоялся Гран-при Лас-Вегаса, где Ферстаппен по итогам гонки занял пятое место, что принесло ему и его команде 10 очков.