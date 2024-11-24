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Макс Ферстаппен третий раз подряд оформил досрочное чемпионство

Макс Ферстаппен третий раз подряд оформил досрочное чемпионство
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Новоиспечённый четырёхкратный чемпион Формулы-1, 27-летний нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен в третий раз подряд оформил досрочное чемпионство и догнал по этому показателю легендарного бразильского гонщика Айртона Сенну.

Опережают Ферстаппена по количеству досрочных побед лишь не менее легендарный пилот «Феррари» Михаэль Шумахер и действующий гонщик команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон. На их счету по пять досрочно выигранных чемпионских титулов.

Напомним, сегодня, 24 ноября, состоялся Гран-при Лас-Вегаса, где Ферстаппен по итогам гонки занял пятое место, что принесло ему и его команде 10 очков.

Формула-1 2024. Этап 22, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Гонка (50 кругов, 309.958 км)
24 ноября 2024, воскресенье. 09:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:22:05.969
2
Льюис Хэмилтон
Mercedes AMG F1
+7.313
3
Карлос Сайнс
Scuderia Ferrari
+11.906
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