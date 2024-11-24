Хэмилтон поздравил Ферстаппена с титулом и высказался о своём прорыве с 10-го места

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал второе место на Гран-при Лас-Вегаса после старта с 10-й позиции.

«В первую очередь хотел бы поздравить Макса с победой в чемпионате.

Если бы я вчера лучше справился со своей работой, результат мог бы быть иным. Но всё нормально, мне было весело прорываться с 10-го места. Мы не знаем, почему так быстры в этот уикенд, но это были лучшие ощущения от машины за всё время!

Это довольно трудный этап — здесь совершенно иной график, довольно холодно, трудно войти в ритм. Если машина поедет так же и в оставшихся гонках, значит, у нас вновь будет шанс», — заявил Хэмилтон после финиша.